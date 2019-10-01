За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 42 ДТП, в которых 3 человека погибли и более 50 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 57 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 ребенка.Зарегистрировано 4 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 332 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 23 сентября 2019 г. около 08:55 на 72 км автодороги «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума», 63-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» при движении в сторону города Гусь-Хрустальный не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ВАЗ-211240» под управлением водителя 1963 г.р., после чего от удара автомобиль «ВАЗ-21103» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа–Рио» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21103» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Киа» госпитализирована.Кольчугинский район:По предварительной информации, 24 сентября 2019 г. около 22:10 у д.88 по ул.Мира города Кольчугино, 34-летний водитель автомобиля «Ауди-100» допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Рено-Дастер» под управлением водителя 1977 г.р., после чего, автомобиль «Рено-Дастер» совершил выезд на перекресток проезжих частей, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц АТЕГО» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено-Дастер» направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 25 сентября 2019 г. около 06:15 на 97 км автодороги М-7 «Волга» 67-летний водитель автомобиля «МАЗ» допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Мерседес Бенц» под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «МАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 26 сентября 2019г. около 03:00 на 23 км автодороги М-7 «Волга» (подъезд к городу Владимиру), 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211340» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, после чего совершил столкновение с автомобилем «Шевроле-Лачетти» под управлением водителя 1967 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-211340» направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 28 сентября 2019 г. около 18:10 на 7 км автодороги «Владимир - Ю.Польский - Переславль Залесский», 29-летний водитель автомобиля «Хендай-Соната» допустил выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением водителя 1968 г.р. В результате ДТП водители автомобилей «Хендай-Соната» и «Шевроле» госпитализированы.Петушинский район:По предварительной информации, 27 сентября 2019 г. около 12:45 на 137 км автодороги М-7 «Волга», 34-летний водитель автомобиля «Газ–2834» при движении по правой полосе в сторону города Владимира допустил наезд на стоящий в правой полосе движения автомобиль «Соллерс-SB», который наносил временную дорожную разметку, под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ-2834» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 29 сентября 2019 г. около 13:50 у д.43 по ул.Строителей в городе Коврове 39-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта», двигаясь в сторону ул.Ватутина, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Гранта» направлен на амбулаторное лечение.