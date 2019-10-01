В Москве стартовали съемки многосерийной телевизионной биографической драмы о Юлии Началовой. Исполнительница главной роли – актриса Марина Орлова – перед первым съемочным днем отправилась на могилу певицы за благословением.

В Москве стартовали съемки многосерийной телевизионной биографической драмы о Юлии Началовой. Исполнительница главной роли – актриса Марина Орлова – перед первым съемочным днем отправилась на могилу певицы за благословением.Съемки картины проходят в обстановке повышенной секретности. Первый канал до последнего скрывал информацию даже о том, что готовится такой проект. Лишь по слухам известно, что работать над картиной будут сразу три режиссера – Евгений Попов, Владимир Баранов и Дмитрий Пуговкин.Набрали в рот воды и родственники Началовой. Только сейчас, когда произошла утечка информации, пресс-секретарь Началавой Анна Исаева коротко прокомментировала: мол, факт съемок семья подтверждает, но ничего не комментирует.Занятые в ленте актеры по контракту не могут сообщать прессе какие-то подробности. Иначе им грозят крупные штрафы. Известно лишь, что в работе над картиной будут использованы личные вещи Началовой и ее платья.А вездесущие журналисты, меж тем, сняли Марину Орлову на могиле Юлии Началовой. Актриса долго стояла и что-то шептала, а потом положила в карман горсть земли. Вероятно, Орлова просила помощи и поддержки у той, кого ей предстоит воплотить на экране. От общения с прессой Марина отказалась.Напомним, она хорошо известна российскому зрителю работой в популярных сериалах – "Барвиха", "Кадетство", "Маргоша", "Родные люди".Вероятно, скоро на могиле Началовой появится и известный по сериалу "Универ" Алексей Гаврилов (Леман) – исполнитель роли футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы.