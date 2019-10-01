Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в историю, как первая трехкратная чемпионка мира в этой дисциплине. Российская спортсменка победила на чемпионате мира в Катаре с результатом 2 метра 4 сантиметра.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в историю, как первая трехкратная чемпионка мира в этой дисциплине. Российская спортсменка победила на чемпионате мира в Катаре с результатом 2 метра 4 сантиметра."Маша вошла в историю, как первая трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Это выдающееся достижение, и я очень рад, что оно принадлежит спортсменке из России. Борьба в секторе была захватывающей. Я доволен, что именно Маша на главном старте сезона оказалась первой", — приводит слова Борзаковского ТАСС.Юрий Борзаковский отметил тренера Марии Ласицкене Геннадия Габриляна. "Нельзя, конечно, не отметить заслуги ее личного тренера Геннадия Гариковича Габриляна. Это отличный тандем. Уверен,он завоюет еще не одну золотую медаль".Сам Геннадий Габрилян не думал, что сможет воспитать трехкратную чемпионку мира" Маша стала трехкратной чемпионкой мира, и это главное. Пока еще не понимаю, что вошли в историю. Я даже подумать не мог, что к воспитаю трехкратную чемпионку мира. Но каждый солдат мечтает стать генералом".В Катаре Мария, как и другие российские легкоатлеты, выступала в статусе нейтральных спортсменов. Пока еще неизвестно, когда ВФЛА, и сборная России будут восстановлены в правах. Кроме того, WADA инициировало рассмотрение дела о несоответствии РУСАДА международному статусу. Это грозит российским спортсменам недопуском к Олимпийским играм 2020 года. Мария Ласицкене заявила, что в этом случае уедет тренироваться за границу. Но прыгунья не собирается менять гражданство и становиться под флаг другой страны. Это подтвердил Геннадий Габрилян. "Речь ни в коем случае не идет о смене гражданства, Маша была, есть и будет патриотом своей страны, она надеется, что национальная федерация будет работать правильно, будет на высоте", — заявил тренер.