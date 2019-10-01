Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима

Собинский городской суд приговорил ранее судимого местного жителя к 9 годам заключения в колонии строгого режима за убийство сожителя своей сестры. Следствию удалось установить, что в сентябре 2017 мужчины выпивали. Во время застолья осужденный схватил охотничье ружье и выстрелил в голову своему собутыльнику.По словам убийцы, таким образом он решил отомстить сожителю сестры за то, что тот ее избивал. Тело, завернутое в ковер и обмотанное скотчем, позднее нашли в лесу.