Продавец местного магазина и водитель предприятия присвоили деньги, полученные во время исполнения трудовых обязанностей.
В августе текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратились представители транспортной компании, сообщившие, что обнаружили недостачу денег в сумме почти 4 500 рублей.
Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в присвоении, 57-летнего водителя маршрутного автобуса.
Аналогичный факт был задокументирован полицейскими в сентябре.
Ковровские оперативники установили, что 33-летняя продавец магазина алкогольных напитков присваивала себе деньги, полученные от реализации продукции. Ущерб, нанесенный индивидуальному предпринимателю противоправными действиями фигурантки, составил почти 13 000 рублей.
В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение).