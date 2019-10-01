Продавец местного магазина и водитель предприятия присвоили деньги, полученные во время исполнения трудовых обязанностей.

В августе текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратились представители транспортной компании, сообщившие, что обнаружили недостачу денег в сумме почти 4 500 рублей.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в присвоении, 57-летнего водителя маршрутного автобуса.Аналогичный факт был задокументирован полицейскими в сентябре.Ковровские оперативники установили, что 33-летняя продавец магазина алкогольных напитков присваивала себе деньги, полученные от реализации продукции. Ущерб, нанесенный индивидуальному предпринимателю противоправными действиями фигурантки, составил почти 13 000 рублей.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение).