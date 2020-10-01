Как воспитать бойцовский характер и научиться преодолевать трудности?

Невозможно - это только слово. Так считает Олег Лобосов, организатор спортивного клуба "Боец" в Петушинском районе. Как воспитать бойцовский характер и научиться преодолевать трудности, он рассказал нашему корреспонденту.- Невозможное возможно!Этот девиз ребята из клуба "Боец" повторяют перед каждой тренировкой. А самих воспитанников больше трехсот. Это боксеры, футболисты, уличные гимнасты. Собрал ребят школьный учитель - Олег Лобосов. Он выиграл два президентских гранта. Все деньги пошли на развитие двух спортклубов. Один в деревне Глубокое, другой в посёлке Введенский Петушинского района. Часть суммы ушла на спортивный инвентарь для боксеров и футболистов. Остальное - выезды на соревнования и зарплата тренеров. И как это обычно бывает - денег на всё не хватило. Олег добавил и собственные 100 тысяч.Олег Лобосов, президент Владимирской областной организации спортивный клуб «Боец»: «Я их когда вывел на улицы, на сельский стадион, все удивились. Все думали, что деревня у нас пропадает, молодежь спивается, а на самом деле много детей и с ними надо просто заниматься. И вот так начался мой путь».Еще год назад это была "заброшка" . Выбитые окна, прогнившие полы. Двадцать лет здание простаивало. Теперь здесь зал для бокса и танцев, хорошая душевая и даже небольшой зал со штангой и гирями. А во дворе - турники и брусья. Для занятия воркаутом.Кирилл Чигинцев, спортсмен воркаутер: «Предложили тренировать нам сначала ОФП - это общая физическая нагрузка, а после этого нам давали по 2-3 часа тренировок и теперь мы каждый день сюда ходим».Сейчас в клубе - уже 12 тренеров. А занимаются не только дети, но и взрослые. Ходят с большим интересом, а главное - бесплатно.- Спарринги - важная часть тренировки. Они закаляют не только тело бойца, но и его дух.Артем Каримов, двукратный победитель чемпионата по боксу Владимирской области: «Тренировки проходят очень усиленно, ездим в разные города, на разные спарринги. Стою с разными людьми, бывает очень жесткие спарриги, бывают на лайте. Именно это мне помогает занимать призовые места.))Спортивный клуб уже неоднократно проводил собственные турниры. Только за прошлый год их было пять - три по футболу и два по боксу.В планах- выйтина профессиональный уровень.Олег Лобосов уверен - его "Боец"когда-нибудь завоюет и олимпийское золото.Артём Яковенко, Семён Карпов«Вести-Владимир»