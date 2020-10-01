Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан. Борьба с терроризмом и экстремизмом. Спецоперации по пресечению преступлений и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан. Борьба с терроризмом и экстремизмом. Спецоперации по пресечению преступлений и обезвреживание взрывоопасных предметов. Бойцы ОМОНа 3-го октября отмечают профессиональный праздник. За 9 месяцев текущего года региональный ОМОН Росгвардии передал полиции более 90 лиц, подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений. Обезвредил свыше 40 взрывоопасных предметов, в том числе времён