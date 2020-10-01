Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден удерживает лидерство в предвыборной гонке. Депутат Верховной рады Елена Бондаренко рассказала о том, какие последствия ждут Украину в случае поражения Дональда Трампа.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден удерживает лидерство в предвыборной гонке. Депутат Верховной рады Елена Бондаренко рассказала о том, какие последствия ждут Украину в случае поражения Дональда Трампа.Приход в Белый дом представителя Демократической партии станет триумфом для бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сторонников, считает Елена Бондаренко. Об этом она заявила 1 октября на пресс-конференции.Победа Джо Байдена станет плохой новостью для Владимира Зеленского и его окружения: его предшественник получит возможности для реванша. Более того, представитель Демпартии постарается максимально надавить на Киев и уничтожить компромат о своих коррупционных делах на Украине, уверена Бондаренко.В целом, для Незалежной победа Байдена не принесет ничего хорошего, считает депутат. "Все беды Украины начались тогда, когда украинским вопросом занималась именно демократическая ветвь американской внешнеполитической машины", – приводит слова Бондаренко портал "Украина.ру".Напомним, что в мае 2020 года в СМИ была опубликована рапись разговора Петра порошенко с Джо Байденом. Беседа произошла в 2016 году.Байден предложил Порошенко снять с должности тогдашнего генерального прокурора, который занялся расследованием деятельности нефтегазовой компании Burisma на Украине. В этой структуре работал сын Байдена. За эту услугу он выразил готовность "рассмотреть обязательства" на миллиард долларов.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. 30 сентября в штате Огайо прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа.Согласно последним социологическим опросам, Джо Байден лидирует в предвыборной гонке. За него готовы отдать голоса около 50% избирателей. Дональда Трампа поддерживает 41% респондентов.