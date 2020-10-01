Спасатели поделились актуальной информацией о ходе поисковых работ.

Сейчас в селе Горки Камешковского района продолжают поиски пропавшего Савелия Роговцева. 28 сентября семилетний мальчик не вернулся из школы. Из родного села он ездил на учёбу в Камешково. Вернувшись после занятий в Горки на школьном автобусе, он вышел на остановке и пропал.Поиски длятся уже четвёртые сутки. На месте работают сотрудники различных служб: Следственного комитета, МВД, МЧС и военнослужащие. Со всеми службами активно взаимодействуют добровольцы из поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Их штаб расположен в сельском ДК. В зависимости от времени суток, поиски ведут одновременно от 50 до 300 добровольцев.Поисковые мероприятия достигли очень большого масштаба. Задействовали все возможные ресурсы. С воздуха ведут разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов (в первый день поиска задействовали вертолёт). Поля объезжают конные подразделения, а все окрестные водоёмы изучают водолазы.Поисковики пробираются по бездорожью либо на вездеходах, либо в составе пеших отрядов. За время начала поиска из штаба отправлено порядка 220 групп. Из них более 150 – пешие. Более 50 – осматривают территорию на транспорте.- На данный момент «проработана» достаточно большая территория, - говорит координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Александр Щукин. - Мы просмотрели дороги, поля и леса. Осмотрели заброшенные объекты и прочие места, где мог бы находиться ребёнок. К сожалению – пока безрезультатно. Нам катастрофически не хватает свидетельских показаний. Особенно от автолюбителей, которые могли оказаться в период пропажи в селе Горки. В социальных сетях к нам поступает достаточно большое количество информации о судьбе мальчика, мы её проверяем, но, к сожалению, она вся недостоверная.Мы продолжаем поиск. Надеемся, что на наши призывы откликнутся граждане, и мы получим дополнительную информацию, которая поможет нам. Также мы сейчас расширяем географию поиска. Будем продолжать, и надеяться на лучшее.Илья Морозов