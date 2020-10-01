Лекарства от коронавируса по “кусающимся ценам”. Когда они появятся в аптеках? Готовы ли их покупать владимирцы? И что об их эффективности говорят врачи. “Коронавир” и

Лекарства от коронавируса по “кусающимся ценам”. Когда они появятся в аптеках? Готовы ли их покупать владимирцы? И что об их эффективности говорят врачи. “Коронавир” и “Арепливир” – эти российские препараты от коронавируса Минздрав разрешил продавать в аптеках. И вроде бы лекарства должны были появиться в аптечных сетях еще на прошлой неделе. Но мы нигде не