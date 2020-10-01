Лекарства от коронавируса по “кусающимся ценам”. Когда они появятся в аптеках? Готовы ли их покупать владимирцы? И что об их эффективности говорят врачи. “Коронавир” и
<a href="https://33live.ru/novosti/01-10-2020-effektivny-li-lekarstva-ot-koronavirusa-po-kusayushhimsya-cenam.html" target="_blank">Эффективны ли лекарства от коронавируса по “кусающимся ценам”?</a> - Лекарства от коронавируса по “кусающимся ценам”. Когда они появятся в аптеках? Готовы ли их покупать владимирцы? И что об их эффективности говорят врачи. “Коронавир” и
[url=https://33live.ru/novosti/01-10-2020-effektivny-li-lekarstva-ot-koronavirusa-po-kusayushhimsya-cenam.html]Эффективны ли лекарства от коронавируса по “кусающимся ценам”?[/url] - Лекарства от коронавируса по “кусающимся ценам”. Когда они появятся в аптеках? Готовы ли их покупать владимирцы? И что об их эффективности говорят врачи. “Коронавир” и