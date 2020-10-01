Все попытки Александра Лукашенко удержать власть будут тщетны. Так считает основатель Сильных новостей Петр Кузнецов.

Все попытки Александра Лукашенко удержать власть будут тщетны. Так считает основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов.По мнению обозревателя, режим Лукашенко держался на лжи, дезинформации и системы наказаний. Следствием этого были определенный уровень популярности президента и готовность большинства людей терпеть его.Эта схема изменилась из-за событий 2020 года, заметил эксперт. Виноват в этом, как он считает, сам Лукашенко. Народ настолько устал от лжи и насилия, что готов на жертвы ради свержения президента. Люди поняли: всех Александр Григорьевич наказать не сможет.В настоящий момент Лукашенко сделал ставку только на насилие, из-за чего закон и государство для него перестали существовать, уверен Кузнецов. Появились так называемые надсмотрщики и рабы. Для первых нет закона, для вторых – тоже, но есть кнут."Из формата странного государства нас перевели в формат какой-то рабовладельческой колонии дохристовых времен", – считает обозреватель.Кузнецов отметил, что система насилия, которую выбрал Лукашенко, изначально не могла быть выигрышной, поскольку тысячи лет назад показала свою неэффективность. Прибегать к ней в XXI веке крайне неразумно. Такой режим требует колоссальных ресурсов, истощение которых приводит к гибели государства.