Массовые беспорядки в Белоруссии продолжаются более семи недель. Народ устал от президента Александра Лукашенко: его не готовы ни видеть, ни слышать. Такое мнение выразил политический обозреватель Петр Кузнецов.

Массовые беспорядки в Белоруссии продолжаются более семи недель. Народ устал от президента Александра Лукашенко: его не готовы ни видеть, ни слышать. Такое мнение выразил политический обозреватель Петр Кузнецов.По словам эксперта, власть Александра Лукашенко всегда держалась на пропаганде и системе наказаний. Общество было раздроблено и не могло объединиться вокруг какого-либо вопроса. Длительное время политику удавалось держать людей в узде.Однако все изменилось в августе этого года. Победа Лукашенко на выборах президента настолько возмутила народ, что он решил восстать против действующего режима. "Если говорить как есть, то людей президент бесит", – подчеркнул обозреватель.Белорусы перестали верить лжи и дезинформации федеральных каналов. Более того, они перестали бояться Лукашенко. Они поняли, что наказать большинство жителей страны у него не получится, рассказал Кузнецов в своем телеграм-канале.В период акций протеста президент резко изменил систему руководства. Александр Лукашенко сделал ставку исключительно на насилие. Как отметил эксперт, глава государства выбрал формат рабовладельческой колонии дохристовых времен, где есть надсмотрщики и рабы.Эта система взаимоотношений канула в лету, потому что уже тогда показала свою неэффективность. Для ее поддержания нужны колоссальные средства. Кузнецов усомнился в том, что у хватит сил остаться на посту еще на несколько лет.