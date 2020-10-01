Соберутся лучшие производители сельскохозяйственной и сувенирной продукции.

3 октября на Торговой площади Суздаля состоится ежегодная Евфросиньевская ярмарка. Соберутся лучшие производители сельскохозяйственной и сувенирной продукции.Сегодня это событие в десятке лучших осенних гастрономических фестивалей России. Ярмарка - победитель регионального конкурса Национальной премии событийного туризма.Евфросиньевская ярмарка в первый раз прошла в 1854 году. Начиналась она, как и сейчас, в начале октября, только длилась целую неделю. В Суздаль съезжались продавцы не только из Владимирской, но и из Московской, Нижегородской, Костромской губерний.В старину ярмарка начиналась 25 сентября и длилась целую неделю. В первый же день в город приезжало несколько тысяч человек. Нынешняя торговая площадь в Суздале ещё в начале 20 века называлась Хлебной. Она был в четыре раза больше, чем сейчас. В базарные дни на ней помещалось около 500 возов. 200 из них торговали хлебом, зерном, крупой, мукой.Напротив Преподобенской колокольни - самой высокой колокольни города - была Конная площадь. Евфросиньевская ярмарка в Суздале славилась тем, что в это время устраивался лошадиный торг. В город за лошадью приезжали люди и из соседних губерний. Это были ремонтёры из воинских частей, татары, цыгане и просто работяги.Для жителей Суздаля ярмарка была большим событием. На улице играла музыка, появлялись карусели, нередко приезжал цирк. Местные жители имели хороший доход в эти дни, так как приезжие охотно покупали квас, брагу, калачи. На ночлег останавливались в "нумерах" неподалёку от базарной площади.У самых Торговых рядов выставляли санки, оси, оглобли. За Воскресенской церковью - продавали ягоды, яблоки, груши, орехи, грибы и репу.Одних лошадей продавалось до 5 тысяч, их крупными партиями закупали офицеры для воинских частей. Из Коврова и Вязников приезжали коробейники, которые торговали галантерейным товаром, книгами и картинами. Из Мстеры и Холуя привозили иконы.Где ярмарка – там веселье. Подтягивались цыгане, приезжал цирк с джигитами и клоунами. На площади карусель, и играли музыканты. Даже до кулачной потехи «стенка на стенку» доходило!А ведь было время, когда Ефросиньевская ярмарка чуть было не закрылась навсегда. Угасание славного торжища началось в связи со строительством железной дороги в 1862 году. Суздаль остался от нее далеко в стороне. А значит, поток товаров и покупателей на ярмарке стал постепенно оскудевать.Самый же большой перерыв случился в советские годы. Торговлю взяло под свой жесткий контроль государство. А уж - про покровительницу ярмарки - Ефросинью Суздальскую - и вовсе старались вслух не вспоминать.Вновь ярмарочные шатры развернулись в Суздале только в 2007 году. С тех пор Ефросиньевская ярмарка проводится ежегодно. И теперь даже пандемия коронавируса не смогла ей помешать.По традиции праздничные мероприятия начнутся с молебна в Успенском храме, затем состоится водосвятное освящение Торговых рядов, а в 11 часов колокольными звонами торжественно откроется ярмарка.Гостей ярмарки ждет яркая развлекательная программа, на сцене выступят лучшие коллективы Владимирской области. Пройдут различные конкурсы, в том числе на диковинный овощ, лучшее блюдо из хрена и самый длинный хрен.