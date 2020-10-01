Соберутся лучшие производители сельскохозяйственной и сувенирной продукции.

3 октября на Торговой площади Суздаля состоится ежегодная Евфросиньевская ярмарка. Соберутся лучшие производители сельскохозяйственной и сувенирной продукции.Сегодня это событие в десятке лучших осенних гастрономических фестивалей России. Ярмарка - победитель регионального конкурса Национальной премии событийного туризма.По традиции праздничные мероприятия начнутся с молебна в Успенском храме, затем состоится водосвятное освящение Торговых рядов, а в 11 часов колокольными звонами торжественно откроется ярмарка.Гостей ярмарки ждет яркая развлекательная программа, на сцене выступят лучшие коллективы Владимирской области. Пройдут различные конкурсы, в том числе на диковинный овощ, лучшее блюдо из хрена и самый длинный хрен.