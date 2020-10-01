Продолжает дело основательницы фестиваля Ларисы Семиной ее дочь Дария Курпаяниди.

Продолжает дело основательницы фестиваля Ларисы Семиной ее дочь Дария Курпаяниди.25 октября будет очный отборочный тур - индивидуальные прослушивания - и заочный тур по Ивановской области, а с 1 ноября - по Нижегородской. В Суздале в очной форме состоится финал конкурса с 10 по 13 декабря, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Международный фестивальный проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Напомним, "Звездные врата" - музыкальный молодежный международный форум, собирающий молодые и яркие голоса Владимирской области, России и зарубежья. Основной особенностью фестиваля всегда было совместное участие как студентов музыкальных учебных заведений, так и одаренных ребят и молодых людей с ограниченными возможностями.Мария Городская