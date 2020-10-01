Пенсионерка, испугавшись за свою жизнь, отдала злоумышленнику имевшиеся у нее 9400 рублей.

В Петушинском районе направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на пенсионерку. По информации регионального УМВД, в августе 46-летний гастарбайтер вошел в дом к 68-летней местной жительнице и, угрожая топором, потребовал передать деньги. Пенсионерка, испугавшись за свою жизнь, отдала злоумышленнику имевшиеся у нее 9400 рублей.После того, как мужчина скрылся, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники полиции задержали фигуранта.Свою вину в содеянном он признал. Ущерб, причиненный потерпевшей, частично возместил.