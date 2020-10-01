Переход на дистанционное обучение школьников – Владимирской области пока не грозит. По крайней мере массовый, как был весной. Взрослых тоже пока не будут просить работать из дома. Темы

Переход на дистанционное обучение школьников – Владимирской области пока не грозит. По крайней мере массовый, как был весной. Взрослых тоже пока не будут просить работать из дома. Темы снова стали актуальными после того, как кривая по заболевшим коронавирусом пошла вверх. Третий день ежедневный прирост заразившихся во Владимирской области – больше 40 человек. Такой показатель последний