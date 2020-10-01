Владимирский филиал академии принимает коллег из Суздальского художественно-реставрационного училища.

Суздальскому художественно-реставрационному училищу исполнилось 40 лет. К этому событию приурочена выставка во Владимирском филиале РАНХиГС. Что объединяет будущих управленцев и художников, узнала наш корреспондент Вера Куликова.Картинная галерея в Российской Академии госслужбы. Владимирский филиал академии принимает коллег из Суздальского художественно-реставрационного училища. Ныне филиал Санкт-Петербуржского института культуры и Академию объединяют давние дружеские связи. Эта выставка не первая в стенах, где готовят будущих управленцев.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области: «Для нас очень важно создавать такое образовательное пространство. Непросто давать образование высшее, но и создавать образовательное пространство. Это, конечно, и приобщение к определенным ценностям: духовным, нравственным и поэтому очень важно проводить такие выставки, показывать чем занимаются творческие люди Владимирской области».Суздальскому училищу - 40 лет. Учебное заведение уникальное. Единственное в стране, после 9 класса можно получить профессию реставратора.Маргарита Виткина, директор Суздальского филиала Санкт-Петербургского института культуры: «Эта выставка живописных работ. Это живопись, графика и скульптура наших преподавателей. Некоторые из которых работают практически с основания учебного заведения. Это Александр Алексеевич Комаров, Елена Михайловна Хазова, Владимир Кузьмич Благовещенский».Шиповник и пионы, как живые. В этих акварелях ощущается дуновение ветра. Их автор, выпускница Строгановки, Елена Хазова, она работает в Суздальском училище, с момента основания. Говорит, научить студентов живописи нельзя, если сама не занимаешься творчеством.Елена Хазова, преподаватель Суздальского филиала Санкт-Петербургского института культуры: «Я даже когда даю мастер-классы преподавателям художественных школ Владимира, я все время говорю, если вы сами не работаете, как же вы учите?! Потому что все развивается, студенты приходят с большим багажом, и если вы остановитесь, то у вас и результата не будет».Опыт и знания суздальских преподавателей востребованы и в мире. Виктор Софронов несколько лет преподавал в Китае.Виктор Софронов, член Владимирского отделения Союза художников России, преподаватель Суздальского филиала Санкт-Петербургского института культуры: «Китайцы очень любят русское искусство. Потому что классическое искусство только в России на высоком уровне осталось, а на Западе оно в основном в государственных академиях - только абстракция и концептуализм, с натуры уже не пишут».На этой выставке - только работы преподавателей, в следующем году она будет студенческой. Неизменно место - Владимирский филиал Академии госслужбы. Диалог надо продолжать.Вера Куликова, Дмитрий Лизунов«Вести-Владимир»