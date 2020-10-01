Впервые в истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба.

Футбольный клуб Краснодар впервые в истории вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. Российская команда в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ обыграла греческий ПАОК.Встреча проходила в Салониках и завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба. В составе Краснодара голами отметился Реми Кабелла (78-й), еще один мяч оказался в воротах греческого клуба в результате автогола Янниса Михаилидиса (73). У ПАОКа отличился Омар Эль-Каддури (77).В первом матче Краснодар также одержал победу со счетом 2:1.Впервые в истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют сразу три российских команды - Краснодар, петербургский Зенит и столичный Локомотив.