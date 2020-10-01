Знания всегда в цене. Во Владимирском госуниверситете молодым и талантливым вручили премию областной администрации «Надежда земли Владимирской». Она существует с 93 года. Присуждается в том

Знания всегда в цене. Во Владимирском госуниверситете молодым и талантливым вручили премию областной администрации «Надежда земли Владимирской». Она существует с 93 года. Присуждается в том числе за достижения в науках. Среди награждённых – аспирант ВлГУ Антон Черников. Автор многочисленных научных статей, в том числе и международного уровня, 5 лет назад принял участие в разработке специальных