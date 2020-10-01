Убогая детская площадка, болото и гнилые деревья, которые вот-вот упадут на головы людей. С такими проблемами столкнулись жители улицы Пичугина. ( ул. Пичугина ) Рядом с домом № 13 – детская

Убогая детская площадка, болото и гнилые деревья, которые вот-вот упадут на головы людей. С такими проблемами столкнулись жители улицы Пичугина. ( ул. Пичугина ) Рядом с домом № 13 – детская площадка. Одна из её изюминок, рассказывают жильцы, это ветхие игровые элементы. Но на этом особенности площадки не исчерпываются. Возле нее с недавнего времени появилось