Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил о желании вернуться в Россию из Германии, где он проходит лечение после отравления. Об ..

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил о желании вернуться в Россию из Германии, где он проходит лечение после отравления. Об этом он рассказал в интервью немецким журналистам, передает телеканал ""."Моя задача сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", – сказал Навальный.Напомним, что главе ФБК стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно посадили в Омске, а политика доставили в одну из местных больниц в состоянии комы. Вскоре его перевезли в берлинскую клинику "Шарите", специалисты которой заявили об отравлении 44-летнего общественного деятеля боевым ядом "Новичок". В настоящее время Алексей Навальный постепенно восстанавливается после произошедшего.