В Москве продолжается рост числа заразившихся коронавирусом. На днях власти города ввели дополнительные ограничительные меры, направленные на стабилизацию эпидемиологической обстановки в столице. Многое в этой непростой ситуации зависит от самих горожан: использование средств индивидуальной защиты и соблюдение противоэпидемических предписаний поможет замедлить распространение коварной инфекции.

В Москве продолжается рост числа заразившихся коронавирусом. На днях власти города ввели дополнительные ограничительные меры, направленные на стабилизацию эпидемиологической обстановки в столице. Многое в этой непростой ситуации зависит от самих горожан: использование средств индивидуальной защиты и соблюдение противоэпидемических предписаний поможет замедлить распространение коварной инфекции.За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса. Москва следует в общероссийском тренде: почти четверть новых заразившихся приходится на столице. 1 октября в городе подтвердили еще 2 424 новых случая, сообщил Оперативный штаб столицы.Растет и число госпитализаций. За последние сутки под пристальное наблюдение врачей в специализированных учреждениях было помещено 827 человек. Еженедельное число госпитализаций в городе превысило отметку в пять тысяч. Только за прошлую неделю рост составил 30%.К сожалению, усиливается и агрессивность коронавируса. Число людей, преносящих COVID-19 тяжелой форме – более 1,5 тысячи пациентов в неделю.Как показывает статистика, наиболее активно вирус распространяется среди молодых людей. В числе выявленных за последние сутки заразившихся люди от 18 до 45 лет составили 38%, а более 31% – горожане в возрасте от 46 до 65 лет. Разумеется, не обходит коронавирус стороной и пожилых людей: 12% выявленных заразившихся составили пенсионеры от 66 до 79 лет.При этом именно люди старшего возраста находятся в группе риска COVID-19: вероятность осложнений у них гораздо выше, чем у молодежи. В связи московским пенсионерам, а также людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. Кроме того, мэр Сергей Собянин попросил столичные организации перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.В отличие людей старшего возраста, дети переносят COVID-19 легче. Однако многие из них болеют бессимптомно и могут заразить старших членов семьи. число заболевших детей также растет: впервые их было выявлено около 19%.Для сохранения здоровья детей и их семей власти столицы пошли на вынужденную меру – продление осенних школьных каникул. Вместо одной недели школьники проведут на каникулах две – с 5 по 18 октября. Это поможет сохранить здоровье самих школьников, а также их родителей и пожилых родственников, которые переносят заражение коронавирусом гораздо тяжелее.Необходимо понимать, что "удвоение" осенних школьных каникул призвано сгладить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это профилактическая мера, а не повод для ежедневных прогулок со сверстниками по улицам и магазинам. Поэтому родителям необходимо максимально ограничить социальные контакты детей.То, как быстро Москва сможет победить эпидемию и окончательно вернуться к нормальной жизни, зависит теперь от каждого горожанина. Ношение масок и перчаток в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, пользование санитайзерами, ограничение контактов – все это по-прежнему необходимо и должно дать результат.Чем ответственнее горожане будет подходить к собственной безопасности и здоровью окружающих, тем быстрее удастся победить вирус. И наоборот: несоблюдение мер безопасности может привести к еще большему росту заболеваемости. Тогда властям не останется ничего другого, как вводить дополнительные, более жесткие ограничительные меры для сохранения здоровья людей.В апреле мэрия Москва пошла на введение цифровых электронных пропусков для передвижения по городу. Приятного в этом было мало, но нужный эффект эта мера принесла: количество контактов резко сократилось и распространение вируса удалось замедлить."Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. И непременно проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома", – говорил мэр Москвы Сергей Собянин.Ситуация с коронавирусом ухудшается не только в России. К примеру, в Европе признаки второй волны эпидемии начали отмечаться гораздо раньше, чем в нашей стране.В Германии показатели заболеваемости COVID-19 вернулись к апрельским цифрам, а в Риме зафиксировали самый большой суточный прирост заболеваемости с начала эпидемии.Негативная тенденция наблюдается и в Великобритании. Несколько дней назад Национальное статистическое агентство опубликовало данные, согласно которым с 19 по 25 сентября в Англии вирусом могли заразиться более 103 тысяч человек.Ситуация с COVID-19 обостряется и в столице Испании Мадриде. В некоторых районах города и его предместьеях число выявленных случаев коронавируса превысило тысяу на 100 тысяч населения.