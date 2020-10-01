В Дмитриевской слободе Муромского района уложили железобетонные плиты под основание будущего храма.

Дмитриевской слободе Муромского района уложили железобетонные плиты под основание будущего храма.Церковь будет возведена на том самом месте, где когда-то стоял каменный храм во имя Святой Троицы, с приделом святому великомученику Дмитрию Солунскому. О нем написано в первых страницах русской летописи. Русские воины всегда верили, что находятся под его особым покровительством - святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках. Пока храм строится, но водосвятные молебны уже совершаются - во временном помещении для богослужений.