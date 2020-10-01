Вчера во Владимирском госуниверситете прошла торжественная церемония награждения.

Новых стипендиатов «Надежда Земли Владимирской» чествовали вчера, получили 30 сентября, во ВлГУ. В этом году получили 10 000 рублей 114 способных молодых людей и девушек. Среди них - сильные студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели Владимирского университета. Поздравляли талантливую молодежь первый заместитель главы региона Сергей Шевченко, председатель комитета по социальной политике администрации Владимирской области Елена Янина и ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.Напомним, что персональная стипендия администрации Владимирской области была учреждена в 1993 году. Начинающих талантов разделяют по номинациям «Молодой исследователь в области технических наук», «Молодой исследователь в области естественных наук», «Молодой исследователь в области социально-экономических и гуманитарных наук», «Лучший по профессии», «Художественное творчество учащихся образовательных учреждений», «Техническое творчество учащихся образовательных учреждений». Кроме того, лучших выбирают в области культуры, спорта, детского и молодёжного общественного движения.- По прогнозам, к середине предстоящего десятилетия каждый второй учёный России будет моложе 40 лет. Во Владимирской области для активного молодого человека открыты возможности включаться в научную, творческую и спортивную деятельность, принимать участие в военно-патриотическом, поисковом и волонтёрском движении, занимать и отстаивать свою активную жизненную позицию. Вы, молодёжь, – опора и будущее России! Вы – надежда земли Владимирской!» – отметил Губернатор Владимир Сипягин.В этот день благодарность и награды получили и 32 педагога за профессиональные заслуги большую творческую работу с одарённой и талантливой молодёжью. 13 преподавателей получили свидетельства о признании педагогических (тренерских) заслуг.