В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции до 18 октября продлён срок действия ограничительных мер.

Продление ограничительных мер вызвано объективным причинами. Во Владимирской области наметился небольшой рост заболевших коронавирусом. Осенняя погода способствует распространению заболевания. Ограничительные меры призваны обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие людей старшего возраста, которые находятся в группе риска, особенно если у них есть хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.Ограничения не касаются выходов в поликлинику, прогулок с животными не дальше 100 метров от дома, походов в ближайшие торговые точки за покупками первой необходимости.