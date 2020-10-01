Четвертый день в Камешковском районе идут поиски семилетнего Савелия Роговцева. Он пропал 28 августа по дороге из школы домой.
Четвертый день в Камешковском районе идут поиски семилетнего Савелия Роговцева. Он 28 августа по дороге из школы домой.
С первого дня поисков к правоохранителям присоединились волонтеры отряда "Лиза Алерт". работает круглосуточно. Общественники сообщают, что отработано 193 задачи по поиску. Более 150 групп участвовали в прочесывании местности и поселка. Работают кинологи, задействованы беспилотники и конные расчеты. Савелия ищут местные жители, добровольцы из Нижегородской, Московской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ивановской областей.
Как проходят поиски, рассказал координатор отряда "Лиза Алерт" Александр Щукин.
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На эту минуту мы обработали достаточно большую территорию - место пропажи ребенка, локацию, в которой он пропал, мы очень тщательно осмотрели, можно сказать, прочесали. Не осталось ни одного клочка земли, который мы бы не посмотрели. К сожалению, пока данные действия результата не принесли, поэтому мы расширяем географию поиска и очень сильно нуждаемся в свидетельских показаниях, особенно автомобилистов, которые находились в селе Горки Камешковского района Владимирской области с 28 сентября в период с 13.30 до 15.00.