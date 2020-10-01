Четвертый день в Камешковском районе идут поиски семилетнего Савелия Роговцева. Он пропал 28 августа по дороге из школы домой.

Четвертый день в Камешковском районе идут поиски семилетнего Савелия Роговцева. Он 28 августа по дороге из школы домой.С первого дня поисков к правоохранителям присоединились волонтеры отряда "Лиза Алерт". работает круглосуточно. Общественники сообщают, что отработано 193 задачи по поиску. Более 150 групп участвовали в прочесывании местности и поселка. Работают кинологи, задействованы беспилотники и конные расчеты. Савелия ищут местные жители, добровольцы из Нижегородской, Московской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ивановской областей.Как проходят поиски, рассказал координатор отряда "Лиза Алерт" Александр Щукин.На эту минуту мы обработали достаточно большую территорию - место пропажи ребенка, локацию, в которой он пропал, мы очень тщательно осмотрели, можно сказать, прочесали. Не осталось ни одного клочка земли, который мы бы не посмотрели. К сожалению, пока данные действия результата не принесли, поэтому мы расширяем географию поиска и очень сильно нуждаемся в свидетельских показаниях, особенно автомобилистов, которые находились в селе Горки Камешковского района Владимирской области с 28 сентября в период с 13.30 до 15.00.