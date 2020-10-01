По дороге в Лунёво сбит велосипедист. Такая информация появилась в городских социальных сетях. Как сообщают очевидцы, авария произошла на дороге Владимир-Лунево рядом с поворотом на деревню

По дороге в Лунёво сбит велосипедист. Такая информация появилась в городских социальных сетях. Как сообщают очевидцы, авария произошла на дороге Владимир-Лунево рядом с поворотом на деревню Бухолово. По словам очевидцев, за рулем велосипеда была пожилая женщина. Предполагается, что велосипедистку сбила ГАЗель. Свидетели данного ДТП сообщают, что после столкновения женщина осталась жива. В полиции сказали, что