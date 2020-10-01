В октябре вступает в силу ряд законов. В первую очередь, они коснутся получателей пособий, пенсионеров, автовладельцев и налогоплательщиков.

В октябре вступает в силу ряд законов. В первую очередь, они коснутся получателей пособий, пенсионеров, автовладельцев и налогоплательщиков.Вводятся новые правила зачета налоговой переплаты. Федеральные, региональные и местные налоги разрешат засчитывать между собой. Излишек можно будет направить в счет будущих платежей, либо на погашение задолженности.Частников, оказывающих государственные и муниципальные услуги в социальной сфере и вовсе освободят от НДС. Хорошая новость есть и для бюджетников - их зарплата повысится на 3%. Оклады вырастут у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов и гражданских служащих воинских частей, органов ис-полнительной власти.Кроме того, в октябре вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды, в барах и ресторанах запретят курить кальяны, и вернутся старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты техосмотра, компания может предъявить к нему требования возмещать убытки за свой счет.Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически.5 октября повышается прозрачность благотворительности. В законодательстве появляется определение ящика для сбора пожертвований, а также правила его использования.Теперь ломбардом не может назваться организация, которая не внесена в специальный госреестр. Сумма займа в ломбарде не может превышать оценочной стоимости заложенной вещи. Также реализация невостребованной вещи дороже 300 тыс. руб. должна проводиться исключительно путем открытых торгов. Ужесточаются требования и к организаторам лотерей. Оператором лотереи не сможет быть лицо, имеющее непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.Закон обяжет иностранцев и лиц без гражданства, получающих гражданство России, проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Также в упрощенном порядке вступить в гражданство РФ смогут иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ.