Диагноз поставили, а водительское удостоверение не отобрали. В Киржаче героиновый наркоман управлял автотранспортом. У водителя были на руках права категории “В”. Как выяснила

Диагноз поставили, а водительское удостоверение не отобрали. В Киржаче героиновый наркоман управлял автотранспортом. У водителя были на руках права категории “В”. Как выяснила районная прокуратура, мужчина стоял на учете у врача-нарколога с 2016 года с диагнозом “героиновая наркомания”. При таком диагнозе садиться за руль автомобиля запрещено, однако водительское удостоверение ставили. Лишь в этом году прокуратура