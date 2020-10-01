В розыске участвуют сотни людей, подключились водолазы и водители.

Пошли четвертые сутки со времени пропажи Саввы Роговцева из поселка Горки. Семилетний мальчик проехал на школьном автобусе на одну остановку дальше от дома, чтобы побыть с товарищем. Потом он пошел в сторону дома, который был совсем рядом, чтобы позже снова встретиться с другом. Но домой он не пришел. Три дня его разыскивают госслужбы, добровольцы, участники организации Лиза Алерт. В поселковом доме культуре организовали координационный штаб. Территорию прочесывают пешком, на конях, на квадроциклах. Водолазы обследуют водоемы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство", так делается, когда есть факт пропажи именно несовершеннолетнего ребёнка.По-прежнему требуется помощь - нужны люди, периодически поисковикам нужны разные вещи и предметы, материалы для поиска, топливо для машин.