Злоумышленница проследила, откуда пожилая женщина достала денежные средства, и незаметно похитила их...

«Сотрудниками ОУР ОМВД России по Бескудниковскому району г. Москвы задержана подозреваемая в краже денежных средств в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя Москвы, который сообщил, что у его пожилой родственницы неизвестная похитила денежные средства. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.Полицейскими установлено, что к 92-летней пенсионерке возле ее дома подошла незнакомка и в ходе общения предложила помощь в уборке. Они проследовали в квартиру пожилой женщины. Там новая знакомая попросила деньги, чтобы сходить в магазин за продуктами. Как выяснилось, она проследила, откуда пенсионерка доставала денежные средства. Затем, воспользовавшись удобным моментом, злоумышленница незаметно похитила деньги и скрылась.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Дубнинской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению, отправив большую часть денег путем банковского перевода своим родным.Следствием ОМВД России по Бескудниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29