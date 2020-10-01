Политический кризис в Белоруссии близится к развязке. Эксперт указал на главные маячки скорого ухода Александра Лукашенко с поста президента.

Политический кризис в Белоруссии близится к развязке. Эксперт указал на главные "маячки" скорого ухода Александра Лукашенко с поста президента.Во-первых, этозаявление оппозиционера Светланы Тихановской о том, что новые выборы главы республики пройдут до 2021 года. Такой сценарий возможен только в случае поддержки европейских лидеров. Аналитик допустил, что экс-кандидат в президенты получила гарантии лидера Франции Эмманюэля Макрона.По словам эксперта, Европейский союз способен оказывать сильное давление на отдельные страны с помощью санкций. Помимо экономических и дипломатических ограничений, могут быть задействованы спецслужбы. "Макрон положил на стол свое имя – это значит, что будут включены все рычаги давления", – отметил аналитик.Во-вторых, это смена риторики российских журналистов. Телеведущий Владимир Соловьев недавно заявил, что режим Александра Лукашенко – это вчерашний день. Он намекнул, что политическая ситуация в Белоруссии должна измениться, в противном случае все станет только хуже.В-третьих, это размещение в Сети базы сотрудников МВД. Хакеры публикуют данные силовиков подчеркнуто медленно, чтобы поколебать оставшихся на службе. Также в силовых структурах началось выгорание: дневные акции практически не подавляются, отметил автор телеграм-канала "Рефлексия и реакция"."Счет (срок правления Александра Лукашенко – Прим.ред.) пошел на недели. На недели – это значит меньше двух месяцев", – выразил мнение эксперт.