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<a href="https://33live.ru/novosti/01-10-2020-pryamoj-efir-a-u-vas-est-pretenzii-k-stroitelstvu-socialnyx-obektov.html" target="_blank">Прямой эфир: «А у Вас есть претензии к строительству социальных объектов?»</a> - Возведение социальных объектов и проблемы строительной отрасли. Сегодня вновь обсуждаем стройплощадки Владимирской области. Где что появляется, и насколько законно ведутся работы по