Сердце парка – вишнёвый сад. Речь о развитии заброшенной территории у Дворца детского юношеского творчества. Владимирцам готовы представить предварительную концепцию благоустройства.

Сердце парка – вишнёвый сад. Речь о развитии заброшенной территории у Дворца детского юношеского творчества. Владимирцам готовы представить предварительную концепцию благоустройства. Её специалисты разрабатывали с учётом пожеланий жителей. Иван Бакушин, генеральный директор архитектурного бюро: Это не является финальным проектом, который завтра мы идём строить, это именно такой наглядный материал, по которому можно общаться с широким