В Гидрометцентре России сообщили, что октябрь в этом году будет необычайно теплым. Температура воздуха будет превышать норму на один-два градуса. В частности, второй месяц осени порадует ..

В Гидрометцентре России сообщили, что октябрь в этом году будет необычайно теплым. Температура воздуха будет превышать норму на один-два градуса.В частности, второй месяц осени порадует погодой жителей Азиатской части России. Тем не менее, метеорологи ожидают, что дефицита осадков в октябре не будет. В столичном регионе первая неделя месяца выдастся сухой и солнечной: в ближайшие дни температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла, сообщает телеканал "".