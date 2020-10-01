Торжественное посвящение состоялось при участии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району.

В школе №1 города Собинка состоялась торжественная церемония посвящения в отряд Юных инспекторов дорожного движения.Мероприятию предшествовал этап подготовки. В течение нескольких недель мальчишки и девчонки изучали основы ПДД, учили гимн ЮИД, стихи и песни, в которых содержится посыл о важности соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.В ходе мероприятия сотрудники полиции и преподаватели проверили, насколько школьники готовы к вступлению в ряды движения. Каждый из ребят прошел специальное испытание, ответив на вопросы любимых мультипликационных персонажей, в роли которых выступили их старшие товарищи.После того, как все испытания были успешно пройдены, в присутствии преподавателей, сверстников и сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району 60 учеников начальных классов произнести клятву ЮИДовца, пообещав, в том числе, непримиримо относиться к нарушителям ПДД и быть верными помощниками для сотрудников Госавтоинспекции.