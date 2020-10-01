Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал текущую эпидемиологическую обстановку в российской столице. По словам градоначальника, второй волны COVID-19 удалось избежать.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал текущую эпидемиологическую обстановку в российской столице. По словам градоначальника, второй волны COVID-19 удалось избежать.В российской столице продолжают регистрировать рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Граждан призывают со всей ответственностью подходить к вопросу о соблюдении социальной дистанции, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.Мэр города Сергей Собянин прокомментировал статистические данные, а также рассказал, к чему стоит готовиться жителям и гостям столицы. По совам градоначальника, второй волны COVID-19, о которой часто говорили последнее время, удалось избежать.Собянин объяснил, что о второй волне было бы уместно говорить в том случае, если бы граждане стали повторно заболевать коронавирусом. При этом ситуация с остается достаточно серьезной, подчеркнул мэр.Градоначальник отметил, что в ближайшее время количество заболевших COVID-19 может приблизиться в трем тысячам человек в сутки. Собянин добавил, что динамика развития заболеваний очевидна. Кроме того, Сергей Семенович подчеркнул, что сейчас число госпитализированных с диагнозом COVID-19 превышает показатель двухнедельной давности.