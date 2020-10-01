Цель проекта «Школа правопорядка» – профилактика рецидивов совершения противоправных деяний среди детей и молодежи...

Полицейскими Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при участии психологического состава Благотворительного фонда Святого праведного Иоанна Кронштадтского организован и проведен первый этап Проекта «Школа правопорядка» для подростков.Цель проекта «Школа правопорядка» – профилактика рецидивов совершения противоправных деяний среди детей и молодежи, формирование устойчивой позиции к соблюдению законодательства Российской Федерации.В начале мероприятия выступила главный специалист-эксперт 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве референт ГГС РФ 1 класса Анастасия Бондарева. Она рассказала о моментах наступления уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, а также о способах защиты от манипуляций со стороны наркодиллеров.Далее, психологами Благотворительного фонда Натальей Ищенко и Светланой Зольниковой проведена интерактивная профилактическая игра «Сила выбора». Ребята разделились на две команды и с интересом проходили все этапы игры. Разбирали неоднозначность жизненных ситуаций, каждая из которых может повлечь как положительные, так и отрицательные последствия. В ходе ролевых игр учились говорить «нет» разными способами (изучили 5 типов отказов). Рисовали антинаркотическую рекламу. Обсуждали истории успеха великих людей.По окончании встречи присутствующие ребята отметили важность Проекта и поблагодарили организаторов за интересное профилактическое мероприятие.УНК ГУ МВД России по г. Москве