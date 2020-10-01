Как помочь людям, ищущим в Камешковском районе пропавшего мальчика?

Как помочь людям, ищущим в Камешковском районе пропавшего мальчика?Спасатели просят не писать в социальных сетях «фейковые» сведения о судьбе пропавшего ребёнка.Вот уже четвёртые сутки подряд в Камешковском районе продолжаются поиски семилетнего Савелия. Ребёнок пропал на пути от остановки школьного автобуса до дома. С понедельника в сельском ДК разбит штаб поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».На призыв о помощи откликнулось очень много местного населения. Оперативно «подтянулись» опытные поисковики из самых разных уголков страны. Поэтому добровольцы достаточно оперативно смогли «закрыть» большую территорию в первую же ночь, на случай, если ребёнок находился в природной среде.- Думаю, что мы «прочесали» более 300 километров в пешем порядке, плюс несколько десятков километров «отлетали» с помощью беспилотных летательных аппаратов, - говорит координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Александр Щукин. - Однако, учитывая сложность местности, здесь присутствует абсолютно всё – лес, водоёмы, пашни, заброшенные объекты – у нас ещё очень много работы.Многие неравнодушные граждане области задаются вопросом – как посодействовать поискам? Самое главное – не мешать профессионалам:- Мы хотим попросить граждан не писать нам в социальных сетях комментарии от различных «экстрасенсов», не засорять странички огромным количеством предположений, которые отвлекают наше время, - говорит представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Валентина Савинова. - В сотнях бесполезных комментариев может затеряться действительно полезная информация.Самое главное – получить важную для поиска информацию. Ей могут владеть люди, которые проходили или проезжали через село или его окрестности в период пропажи ребёнка.Убедительная просьба ко всем автолюбителям. Если 28 сентября в период с 13.30 до 14.30 вы проезжали в Камешковском районе через село Горки, просим вас сообщить об этом в оперативный штаб, который находится в Доме культуры села горки, либо на горячую линию: 8-800-700-54-52.Также мы нуждаемся в подготовленных кадрах – старших поисковых групп, - говорит Александр Щукин. - Нам нужно топливо для того, чтобы мы могли выезжать на поиски. Все остальные вопросы, на сегодняшний момент, мы уладили с местной администрацией, за что ей огромное спасибо. Благодаря нашему общему взаимодействию все бытовые вопросы мы здесь решили. Сейчас мы сконцентрировались исключительно на поиске.Илья Морозов