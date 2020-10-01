Эксперты СОНАР выдвинули свою версию активизации протестов в Белоруссии. По их мнению, причина заключается в испорченных отношениях президента Александра Лукашенко с Москвой.

Эксперты СОНАР выдвинули свою версию активизации протестов в Белоруссии. По их мнению, причина заключается в испорченных отношениях президента Александра Лукашенко с Москвой.Высокая протестная активность после выборов в Белоруссии – следствие пробуксовки интеграции Москвы и Минска, предположили эксперты. По их мнению, республика зависла в геополитическом вакууме между Россией и Западом.Раньше Лукашенко опирался на пророссийский электорат и четко заявлял о приверженности союзу с Москвой. Однако последние пару лет отношения между Москвой и Минском сильно испортились.В своем недавнем послении Национальному собранию и белорусскому народу президент сыпал упреками в адрес восточного соседа. Лукашенко обвинил Москву в экономических потерях республики и дестабилизации обстановки в стране.До тех пор, пока белорусский лидер оставался в пророссийском векторе и имел поддержку большинства населения, оппозиция не рисковала проявлять активность, считают эксперты СОНАР. "Такую возможность они почувствовали только в этом году, а уверенность в своих силах им, как ни странно, придали сам Лукашенко и его пресловутая политика многовекторности", – приводит мнение аналитиков портал Thinktanks.by.Кроме того, белорусский лидер не предпринимал мер против политизированных некоммерческих организаций, указывают эксперты. Союзная интеграция могла бы полностью обесценить работу прозападных некоммерческих фондов, уверены аналитики.Напомним, ранее политолог Андрей Казакевич предположил, что Россия может пойти на ситуативный союз с Западом для отстранения от власти президента Александра Лукашенко. В такую коалицию вместе с Москвой и Брюсселем мог бы войти Вашингтон, считает эксперт.Аналитик указал на активность президента Франции Эммануэля Макрона. На днях глава Пятой республики встречался с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.Казакевич полагает, что Макрон может стать оптимальной фигурой для переговоров по разрешению кризиса в республике. У лидера Франции хорошие отношения и с Россией, и с Западом.