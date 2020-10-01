Туроператоры опубликовали топ городов, в которых россияне решили побывать в свои осенние отпуска.

Туроператоры опубликовали топ городов, в которых россияне решили побывать в свои осенние отпуска.В тройке лидеров - Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород.Суздаль занял 6-ю строчку списка.Напомним, что уже 3 октября в нем начнется ежегодная Это событие - в десятке лучших осенних гастрономических фестивалей России. Ярмарка - победитель регионального конкурса Национальной премии событийного туризма.Гостей ярмарки ждет яркая развлекательная программа, на сцене выступят лучшие коллективы Владимирской области.