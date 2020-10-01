Президент России Владимир Путин мог бы сыграть важную роль в разрешении кризиса в Белоруссии. Такое мнение высказала оппозиционер Светлана Тихановская.

Президент России Владимир Путин мог бы сыграть важную роль в разрешении кризиса в Белоруссии. Такое мнение высказала оппозиционер Светлана Тихановская.В беседе с журналистом Светлана Тихановская отметила, что оппозиция готова к открытому диалогу с властью. Политик хотела бы, чтобы соседние страны приняли участие в этих переговорах."Было бы замечательно, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон мог пригласить главу России Владимира Путина выступить в качестве посредника", – поделилась мыслями оппозиционер.Отметим, что Эмманюэль Макрон стал первым мировым лидером, который публично отказался признать победу Александра Лукашенко на выборах. О фальсификации голосования также позднее и канцлер ФРГ Ангела Меркель.Ранее власти Великобритании и Канады ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и высших должностных лиц республики. Им запретили въезд и заморозили активы.Массовые беспорядки в Белоруссии не утихают более семи недель. Каждый день сотни жителей страны выходят на улицы с требованием отставки президента. Также они настаивают на справедливом расследовании всех преступлений силовиков.Глава государства обвинил Запад в разжигании внутриполитической обстановки. По его словам, европейские лидеры заинтересованы в дестабилизации ситуации. Якобы они хотят использовать Белоруссию для удара по России.