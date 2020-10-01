Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поделились радостным известием. В соцсетях появились данные о том, что в звездной семье пополнение.

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поделились радостным известием. В соцсетях появились данные о том, что в звездной семье пополнение.Знаменитый продюсер Яна Рудковская поделилась радостным известием. Звезда объявила, что у нее и ее мужа Евгения Плющенко родился второй ребенок.Позже аналогичную информацию сообщил и сам фигурист в своем "Инстаграме". Стоит отметить, что семья не стала скрывать пол и имя малыша. Влюбленные поведали, что у них появился второй сын и зовут его Арсений.Сначала пользователи Сети стали выражать недоумение, поскольку Яна Рудковская, судя по фото, не была беременной. Стоит отметить, что тут нет никакой интриги, ведь известно, что звезды . Это позволило избежать рисков для здоровья Рудковской и самого новорожденного.1 Окт 2020 в 8:53 PDTПодписчики знаменитостей принялись поздравлять кумиров с таким значимым событием. "Дети – это большое счастье и ангелочки", "Здоровья малышу, а родителям крепких нервов", "Вот это новость", "Искренне поздравляю, сладких вам ночек, здоровья и терпения", "Поздравляю! Пусть будет крепким и счастливым Ребенком! Яночка, поздравляю от всей души. А я в душе думала, что у Вас будет доченька", "Гномыч такой счастливый", "Ура! Не слушайте никого", – не сдержали эмоций поклонники.