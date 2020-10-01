Проверено устранение ранее выявленных нарушений, отраженных в представлениях Владимирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов.
Проверено устранение ранее выявленных нарушений, отраженных в представлениях Владимирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов.
Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях А.Е. Федосов совместно с Уполномоченным по правам человека во Владимирской области Л.В. Романовой совершили
обход камер учреждения, помещений штрафного изолятора, одиночных камер, пищеблока, медчасти, других коммунально-бытовых объектов. Проведен опрос лиц, отбывающих наказание в учреждении.
Особое внимание уделено организации медицинского и материально-бытового обеспечения осужденных, питания, а также воспитательной работы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Фото: пресс-служба УФСИН по Владимирской области