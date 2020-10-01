Обвиняемый, угрожая топором, похитил деньги у местной жительницы.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего уроженца одного из соседних государств. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, в августе текущего года обвиняемый вошел в дом к 68-летней местной жительнице и, угрожая топором, потребовал передать деньги. Пенсионерка, испугавшись за свою жизнь, отдала злоумышленнику имевшиеся у нее 9400 рублей.После того, как фигурант скрылся, потерпевшая обратилась в полицию.Сотрудники полиции, опросив женщину, уточнив приметы подозреваемого, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали фигуранта.Свою вину в содеянном он признал. Ущерб, причиненный потерпевшей противоправными действиями, частично возмещен в ходе следствия.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.