Это сделано для повышения эффективности деятельности таможенных органов ЦФО.

С сегодняшнего дняв состав Владимирской таможни вошли шесть таможенных постов, расположенных в Ярославской и Костромской областях. Это сделано для совершенствования структуры и повышения эффективности деятельности таможенных органов ЦФО. Сообщили в пресс-службе владимирского ведомства.В Ярославле продолжат работу подразделения, связанные с правоохранительной деятельностью, таможенным контроле, распоряжением имущества и исполнением постановлений уполномоченных органов.Участникам внешнеэкономической деятельности ярославского и костромского регионов при возникновении вопросов в сфере таможенного дела рекомендуется обращаться во Владимирскую таможню.