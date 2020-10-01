В Судогде будут судить мать, которая забрала из больницы ребенка, игнорируя требования врачей. Женщина обвиняется в причинении смерти малолетней по неосторожности. Следствие установило,
<a href="https://33live.ru/novosti/01-10-2020-v-sudogde-budut-sudit-mat-za-to-chto-zabrala-rebenka-iz-bolnicy-devochka-skonchalas.html" target="_blank">В Судогде будут судить мать за то, что забрала ребенка из больницы. Девочка скончалась</a> - В Судогде будут судить мать, которая забрала из больницы ребенка, игнорируя требования врачей. Женщина обвиняется в причинении смерти малолетней по неосторожности. Следствие установило,
[url=https://33live.ru/novosti/01-10-2020-v-sudogde-budut-sudit-mat-za-to-chto-zabrala-rebenka-iz-bolnicy-devochka-skonchalas.html]В Судогде будут судить мать за то, что забрала ребенка из больницы. Девочка скончалась[/url] - В Судогде будут судить мать, которая забрала из больницы ребенка, игнорируя требования врачей. Женщина обвиняется в причинении смерти малолетней по неосторожности. Следствие установило,