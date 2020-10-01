В Судогде будут судить мать, которая забрала из больницы ребенка, игнорируя требования врачей. Женщина обвиняется в причинении смерти малолетней по неосторожности. Следствие установило,

В Судогде будут судить мать, которая забрала из больницы ребенка, игнорируя требования врачей. Женщина обвиняется в причинении смерти малолетней по неосторожности. Следствие установило, что в конце января 2019 года малышка 2018 года рождения поступила в районную больницу с острой кишечной инфекцией. С 25 по 31 января девочка вместе с мамой находилась на стационарном лечении в