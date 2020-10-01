В Вязниках на скамью подсудимых отправится несовершеннолетний местный житель. 16-летнего подростка обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Как установили следователи СК России, школьник

В Вязниках на скамью подсудимых отправится несовершеннолетний местный житель. 16-летнего подростка обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Как установили следователи СК России, школьник забрал наркотическое средство весом, 1,39 грамма из “тайника” на территории города и хранил при себе для дальнейшего употребления. 29 июля подростка задержали сотрудники полиции, наркотик был при нем. Несовершеннолетний парень признал свою вину,