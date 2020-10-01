Владимирская ассоциация кулинаров при грантовой поддержке администрации города Владимира объявляет о начале первого в нашем регионе конкурса на звание лучшего предприятия общественного питания и приглашает всех владимирцев принять в нем участие.
Для того, чтобы поддержать индустрию общественного питания, привлечь интерес местных жителей и гостей региона к нашим заведениям и привнести в деятельность предприятий дух здоровой конкуренции, Владимирская ассоциация кулинаров при грантовой поддержке администрации города Владимира объявляет о начале первого в нашем регионе конкурса на звание лучшего предприятия общественного питания и приглашает всех владимирцев принять в нем участие.
Конкурс носит беззаявительный характер и по умолчанию в нем принимают участие все рестораны, кафе и бары, которые работают на территории Владимира. Оценивает деятельность заведений не специальная комиссия, а простые потребители, по своему усмотрению выбирая те заведения, которые им нравятся, и, голосуя за них на официальном сайте Владимирской ассоциации кулинаров в сети Интернет – www.gastromap33.ru. (21+)
Конкурс будет проводиться в течение двух недель с 5 по 19 октября 2020 года. По его итогам на основании открытого голосования будут определены: лучший ресторан, лучшее кафе и лучший бар города Владимира. Победители получат памятные призы и дипломы, дающие возможность использовать символику конкурса и статус победителя в своей рекламе, но главное – нашим владимирским предприятиям удастся получить объективные оценки своей работы и обратную связь от потребителей услуг.
К моменту старта голосования на площадке ассоциации кулинаров представлено 23 ресторана, 39 кафе и 12 баров. Всё это местные, не сетевые заведения, в большинстве своем хорошо известные жителям города. Список участников конкурса формировался на основании информации предоставленной администрацией города Владимира, а также из открытых источников. Возможно, в числе конкурсантов окажутся уже закрытые заведения, или наоборот, в числе участников не окажется работающих предприятий, о которых организаторам конкурса не удалось найти информации. Владимирская ассоциация кулинаров заранее благодарна собственникам и руководителям заведений общественного питания или бдительным пользователям, которые помогут внести коррективы в информацию об участниках конкурса. Это легко сделать, например, по электронной почте [email protected]
Участвуйте в голосовании, общими усилиями определите лучшие заведения и поддержите владимирские рестораны, кафе и бары, для которых это сейчас это очень важно.