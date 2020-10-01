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<a href="https://33live.ru/novosti/01-10-2020-vladimircev-priglashayut-pouchastvovat-v-narodnom-golosovanii.html" target="_blank">Владимирцев приглашают поучаствовать в народном голосовании</a> - Владимирская ассоциация кулинаров при грантовой поддержке администрации города Владимира объявляет о начале первого в нашем регионе конкурса на звание лучшего предприятия общественного питания и приглашает всех владимирцев принять в нем участие.